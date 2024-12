Noodbevel in Groningen vanwege mogelijke rellen bij FC Groningen - Willem II

Rondom de voetbalwedstrijd FC Groningen tegen Willem II geldt zaterdag een noodbevel. De burgemeester van Groningen heeft dit bevel afgegeven om mogelijke ongeregeldheden te voorkomen. Er is ook extra politie ingezet. "Met dit noodbevel kan de politie personen die uit zijn op rellen uit de gemeente weren", meldt de gemeente.

De maatregel richt zich op voetbalhooligans die zonder kaartje voor de Eredivisiewedstrijd naar Groningen komen of al in de stad aanwezig zijn en op confrontatie uit zijn, aldus de gemeente. Het bevel is uitgevaardigd naar aanleiding van informatie die bij de politie is binnengekomen en door het lokaal gezag als "zeer serieus" wordt beschouwd.

Het Dagblad van het Noorden meldde eerder dat de politie informatie heeft ontvangen over supporters van de Belgische club Beerschot, die zich mogelijk willen aansluiten bij de fanatieke aanhang van FC Groningen. Daarnaast zouden aanhangers van Antwerp FC zich willen verenigen met de supporters van Willem II.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Willem II begint zaterdagavond om 18.45 uur in de Euroborg.

