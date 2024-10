Voetbalfans gooien met vuurwerk en stoelen in Enschede, twee gewonden en ME ingezet

In de buurt van de fanzone voor Fenerbahçe-supporters in de binnenstad van Enschede zijn twee mensen gewond geraakt. Ook heeft de politie twee verdachten aangehouden.

Het is volgens een woordvoerster nog onduidelijk of beide zaken verband houden met elkaar. Voetbalsupporters dicht bij de Oude Markt gingen met elkaar op de vuist. Er is vuurwerk gegooid en met stoelen van een terras gegooid, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Beeld: SPS Media

Om 21.00 uur speelt FC Twente tegen de Turkse club Fenerbahçe. In de Enschedese binnenstad is inmiddels een noodbevel van kracht, meldt een woordvoerster van de gemeente. Het bevel geldt tot 21.30 uur en is bedoeld om "ongeregeldheden rondom de wedstrijd te voorkomen".

ANP