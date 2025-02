Nog onduidelijk waar Europa League-duel Ajax donderdag plaatsvindt, veld onbespeelbaar

Ajax zal het Europa League-duel van donderdagavond niet spelen op het veld van het Koning Boudewijnstadion, waar tegenstander Union Saint-Gilloise normaal gesproken haar Europese wedstrijden afwerkt. Dit stadion is momenteel onbespeelbaar. De Belgische nummer 3 moet nu een alternatieve speellocatie zoeken, meldt Ajax via X.

De UEFA heeft Ajax geïnformeerd over de conditites van het veld Union Saint-Gilloise waardoor ze opzoek moeten naar een alternatieve speellocatie. Zo meldt de Telegraaf dat er in Brussel de afgelopen nacht heel wat regen en sneeuw is gevallen en dat de mogelijke oorzaak kan zijn van het onbespeelbare veld.

ANP