Nederlandse clubs uitgeschakeld in Europa League: ook AZ loopt kwartfinale mis

AZ is als laatste Nederlandse voetbalclub uitgeschakeld in Europa. De Alkmaarders gingen donderdag in de achtste finales van de Europa League met 3-1 onderuit bij Tottenham Hotspur. AZ had het eerste duel een week eerder met 1-0 gewonnen.

Tottenham was voor rust de betere ploeg, maar wist ondanks het grote veldoverwicht lange tijd geen kansen te creëren tegen een gedisciplineerd verdedigend AZ. Na 26 minuten stond AZ met balverlies zelf aan de basis van de openingstreffer van Tottenham door Wilson Odobert.

Kort na de pauze verdubbelde James Maddison de voorsprong voor de thuisploeg. Peer Koopmeiners bracht AZ in de 63e minuut terug in de wedstrijd (2-1), maar Odobert besliste de tweestrijd met zijn tweede treffer: 3-1.

Eerder deze week werden Feyenoord, PSV en Ajax al uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League en Europa League.

ANP