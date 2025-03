Met opgeheven hoofd: Nederland verliest van Spanje, niet naar Nations League Final Four

Het Nederlands Elftal heeft van Spanje verloren in de Nations League. In de kwartfinalewedstrijd in Valencia was het spannend tot het laatste moment. Met een gelijkstand kwam het na de verlenging op strafschoppen aan. Daarmee wist Oranje niet te winnen en gaat Nederland dus niet naar de Final Four, de halve finales.

Oranjesupporters zetten Valencia op z'n kop bij hun traditionele mars naar het stadion. Dat zie je in de video bovenaan.

Nederland kwam eerst in de wedstrijd op 1-0 achterstand, maar wist gelijk te maken. Toen kwam Spanje weer 2-1 voor. In de 78ste minuut wist Nederland daar 2-2 van te maken.

In de verlenging maakte Spanje er 3-2 van. Maar daarna kreeg Oranje een strafschop en werd het 3-3. Met die stand kwam het aan op strafschoppen. Beide ploegen schoten vier van de vijf penalty's raak. Toen miste Nederland als eerste. Uiteindelijk won Spanje.

Woensdag speelde het Nederlands Elftal gelijk tegen Spanje. De uitslag van Oranje tegen Spanje kwam toen uit op 2-2, toen Spanje in de negentigste minuut nog scoorde.