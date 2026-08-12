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Pasgeboren dochtertje van voetballer Mats Seuntjens overleden

Pasgeboren dochtertje van voetballer Mats Seuntjens overleden

Voetbal

Vandaag, 19:28

Het pasgeboren dochtertje van Mats Seuntjens en zijn partner Elba is overleden. Dat maakt zijn club NAC Breda woensdag bekend. Celine Inaya Seuntjens Silva is kort na haar geboorte overleden.

"Woorden schieten tekort voor dit onbeschrijflijke verlies", schrijft NAC op X. Seuntjens neemt met zijn gezin de tijd en rust om het verlies samen te dragen.

De voetballer was afgelopen vrijdag niet aanwezig bij NAC tijdens de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De club meldde toen dat zijn afwezigheid te maken had met omstandigheden in zijn privésituatie.

Liefde en steun

De familie bedankt iedereen die met hen meeleeft. "Namens de familie Seuntjens: dank voor alle liefde en steun", schrijft NAC.

Door Redactie Hart van Nederland

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