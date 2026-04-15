Keeper slaat tanden uit mond 17-jarige tegenstander, club royeert hem

Een keeper van de Limburgse voetbalclub BSV Limburgia is geroyeerd na een mishandeling op het veld. Daarbij raakte een 17-jarige speler van de tegenpartij gewond. Dat schrijft het AD woensdag. Het incident gebeurde eind maart tijdens een wedstrijd in Ulestraten.

De 17-jarige voetballer verloor bij de klap drie tanden. Die moesten later worden teruggeplaatst. Na het incident kwamen ook agenten ter plaatse.

Club royeert keeper

Voorzitter Léon Knubben laat weten dat de club heeft besloten om de doelman te royeren. "Wij vinden als club zijnde dat hij niet meer bij Limburgia mag spelen. De beschadiging voor de club is dermate groot. Wat er gebeurd is, is niet acceptabel", zegt hij tegen de krant.

Volgens de club is deze beslissing in overleg genomen. De politie onderzoekt het incident nog. Er moeten nog getuigen worden gehoord, daarom is de keeper nog niet officieel als verdachte aangemerkt.

Zaak ligt bij de tuchtcommissie

Ook de KNVB buigt zich over het incident. De zaak ligt bij de tuchtcommissie, die later met een uitspraak komt. Dat staat los van het royement door de club.

RKUVC laat weten niet inhoudelijk te reageren en wacht de onderzoeken af. Volgens Knubben is het contact tussen beide clubs na het incident goed verlopen.