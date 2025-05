Bondscoach Koeman boos over afsteken vuurwerk: 'Stelletje mafkezen'

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal ergert zich aan het supportersgeweld en snapt niet dat er nog steeds vuurwerk stadions binnenkomt. "In de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie worden twee wedstrijden niet uitgespeeld omdat een stelletje mafkezen vuurwerk afsteekt", zei hij bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Tijdens voetbalwedstrijden wordt regelmatig vuurwerk afgestoken, zo is ook tezien in bovenstaande video.

"Het is pijnlijk en heel jammer voor het voetbal, zo'n mooie sport", vindt Koeman. "Daar moet toch eens een einde aan komen. Ik ben geen politicus, maar de wereld is vele malen harder geworden en minder leuk en dat geldt ook voor het voetbal. Als je ziet wat de supporters van De Graafschap afstaken. Hoe komt dat vuurwerk een stadion binnen? Het is ongelooflijk dat we daar met zijn allen niet iets aan doen zodat dat weggaat."

Koeman doelde op de zaterdag gespeelde wedstrijden tussen ADO Den Haag - Telstar (0-1) en FC Dordrecht - De Graafschap (2-0) in de eerste ronde de van play-offs om promotie en degradatie.