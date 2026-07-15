Go Ahead, KNVB en politie: geen spreekkoren tegen Dieperink waargenomen

Voetbalclub Go Ahead Eagles, de KNVB en de politie hebben niets waargenomen van eventuele spreekkoren over scheidsrechter Rob Dieperink bij het oefenduel afgelopen zaterdag tussen de club uit Deventer en Apollon Limassol uit Cyprus. Dat bevestigt een woordvoerder van Go Ahead aan het ANP, na berichtgeving door De Telegraaf.

De arbiter overleed in de periode nadat hij het duel in Terwolde had gefloten. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Na het overlijden van Dieperink gingen er online geruchten dat er spreekkoren te horen zouden zijn geweest bij de wedstrijd, die een rol zouden hebben kunnen spelen bij zijn dood. Go Ahead neemt afstand van deze suggestie.

"Wij hebben als club niets waargenomen en de KNVB heeft niets waargenomen. We hebben daarnaast vandaag nog contact met de politie gehad en zij hebben ook niets waargenomen", zegt een woordvoerder van de club woensdag.

Scheidsrechter

Dieperink was sinds 2017 actief als scheidsrechter in de Eredivisie en groeide daarnaast uit tot internationaal videoscheidsrechter (VAR). Tijdens het EK van 2024 maakte hij deel uit van het arbitrageteam van Danny Makkelie.