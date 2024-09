Fortuna Sittard speelt in speciaal tenue voor aan ALS overleden Ricksen

Fortuna Sittard zal deze week in een speciaal tenue spelen tegen Ajax en PSV. Dit doen ze als eerbetoon omdat het woensdag precies vijf jaar geleden is dat clubicoon Fernando Ricksen overleed aan de ziekte ALS, om hem te herdenken is een speciaal shirt ontwikkeld.

Op het tenue is een speciale versie van het clublogo te zien. Deze is holografisch waardoor het clublogo vanuit verschillende hoeken overgaat naar een silhouet van Ricksen. De speler overleed op 18 september 2019 na een ziekbed op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Ook zitten er blauwe kleuren met rode tinten op het tenue. Dit is een verwijzing naar Rangers FC, waar Ricksen ook erg populair was.

Toen Ricksen overleed stonden heel veel mensen aan de kant om hem een laatste eer te bewijzen:

1:35 Laatste wens Fernando Ricksen in vervulling met 'tweede uitvaart' in Sittard

Erewedstrijd

Ricksen maakte zijn debuut in de Eredivisie in het shirt van Fortuna Sittard. De Limburger maakte daarna transfers naar AZ, Rangers FC en Zenit Sint-Petersburg om uiteindelijk in 2010 terug te keren naar Limburg. Drie jaar later, in 2013, beëindigde hij zijn profcarrière. Een aantal maanden later maakte de voetballer bekend dat hij aan ALS leed.

In 2014 speelde Fortuna een erewedstrijd voor Ricksen. Hij speelde zelf toen ook nog een aantal minuten mee. Ook werd de noord-tribune in het stadion van Fortuna vernoemd naar Ricksen en staat er voor het stadion een standbeeld van Ricksen.