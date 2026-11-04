Driehoek Rotterdam om tafel met Feyenoord over vuurwerkincident

De Rotterdamse driehoek gaat in gesprek met Feyenoord over het vuurwerkincident van dinsdagavond tijdens het duel tegen Internazionale. Dat laat de woordvoerder van burgemeester Carola Schouten weten. De wedstrijd werd kort onderbroken nadat er vuurpijlen neerdaalden op het veld en het dak van de tribune.

"Er zijn twee aanhoudingen verricht; daaraan zit een strafrechtelijk onderzoek verbonden rond de feiten, omstandigheden en toedracht van het incident", aldus de woordvoerder. "We gaan daarnaast met alle betrokken instanties en Feyenoord in overleg over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."

Een woordvoerder van de politie wilde woensdagochtend niets zeggen over de twee personen die dinsdagavond kort na het incident in de buurt van stadion De Kuip werden aangehouden op verdenking van vuurwerkbezit.