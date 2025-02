Feyenoord-supporters per bus naar Milaan: volop hoop op nieuwe stunt

Ze genieten in Rotterdam nog na van een magische avond, vorige week in De Kuip. Feyenoord heeft dankzij de 1-0 thuiszege op AC Milan een prima uitgangspositie voor de tweede wedstrijd in de tussenronde van de Champions League. Dat zorgt voor het nodige vertrouwen onder de supporters die naar Milaan afreizen.

Maar dinsdag is nóg een magische avond nodig in San Siro. Een kleine 200 Feyenoorders zijn op dit moment per bus onderweg naar Italië. De sfeer is opperbest onder de mensen die er 15 uur rijden voor over hebben.

De fans zijn goed gemutst, en hebben vertrouwen in een resultaat. "Een gelijkspel, niet verliezen, dat is het belangrijkste", zegt één van de uitsupporters. "Heel spannend, maar we gaan gewoon door, 1-2", zegt een ander zelfverzekerd.