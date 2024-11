Feyenoord verliest verrassend van Red Bull Salzburg

Feyenoord heeft het thuisduel met RB Salzburg in de Champions verloren (1-3). De huidige nummer 4 van Oostenrijk had de eerste drie duels in het hoofdtoernooi verloren zonder te scoren.

Feyenoord-supporter Paul is een fan in hart, nieren én oog. Hij heeft namelijk een kunstoog met het logo van zijn favoriete club:

1:41 Paul heeft twee kunstogen met het logo van Feyenoord: 'Ik ben een fan in hart, nieren en oog'

Ibrahim Konaté maakte twee doelpunten voor de bezoekers. Hij profiteerde vlak voor rust van een fout van Timon Wellenreuther, die na zijn twee blunders tegen Ajax toch weer het doel verdedigde omdat Justin Bijlow zich na een duel met AZ onvoldoende fit voelde. Konaté maakte in de 58e minuut zijn tweede treffer.

Feyenoord moest na 79 minuten met tien man verder nadat Chris-Kévin Nadje een rode kaart had gekregen. Toch scoorde invaller Anis Hadj-Moussa nog voor de thuisploeg. Daarna miste Konaté een strafschop maar tekende Daouda Guindo alsnog voor de 3-1.

Feyenoord miste zeven geblesseerde spelers en Salzburg trad aan zonder negen potentiële basisspelers. Feyenoord heeft halverwege het hoofdtoernooi 6 punten en moet zich in de resterende duels met Manchester City, Sparta Praag, Bayern München en Lille voor de achtste finales zien te plaatsen.

ANP