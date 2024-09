Feyenoord krijgt in eigen huis flink pak slaag van Bayer Leverkusen

In navolging van PSV is ook Feyenoord slecht begonnen aan de Champions League. De Rotterdammers gingen in eigen stadion hard onderuit tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen: 0-4. De eindstand was bij rust al bereikt.

Na balverlies van Ramiz Zerrouki op het middenveld opende Florian Wirtz in de vijfde minuut de score (0-1). Jeremie Frimpong stond na een half uur met een goede voorzet aan de basis van de tweede treffer, van Álex Grimaldo.

Bij een snel uitgevoerde counter stelde Frimpong in de 36e minuut ook Wirtz, die aan de aandacht was ontsnapt van enkele Feyenoorders, in staat te scoren. Doelman Timon Wellenreuther blunderde kort voor rust bij een kopbal van Leverkusen en werkte de bal in eigen doel (0-4).

Leverkusen deed het met die ruime voorsprong in de tweede helft wat rustiger aan. Het overwicht van Feyenoord leverde wel wat kansen, maar geen doelpunt op.

ANP/Hart van Nederland