FC Twente stunt tegen Manchester United met 1-1

FC Twente is er bij Manchester United in geslaagd om een punt te pakken. De Europa League-ontmoeting op Old Trafford eindigde in een 1-1-gelijkspel. Sam Lammers maakte na rust gelijk, nadat Christian Eriksen de score voor rust had geopend.

Er waren vooraf veel dwarsverbanden tussen Manchester United en FC Twente. Zo speelde trainer Erik ten Hag in het verleden meer dan tweehonderd wedstrijden voor de club uit Enschede. Later was hij assistent-coach. "Ik had liever tegen een andere ploeg gespeeld", liet hij in aanloop naar het duel weten.

