Fans Helmond Sport breken stadion af na laatste wedstrijd

De sloop van het oude stadion van Helmond Sport is dankzij een aantal overenthousiast supporters iets eerder begonnen dan gepland. Tegenstander FC Emmen won de laatste wedstrijd ooit in Stadion De Braak met 1-2. Na het laatste fluitsignaal besloot een aantal Helmond-fans vernielingen aan te richten in de oude thuisbasis.

De club had er nog van alles aan gedaan om een veldbestorming te voorkomen, meldt Omroep Brabant. Maar ondanks de aanwezigheid van extra stewards en beveiligers, renden na de wedstrijd toch honderden supporters het veld op. Sommigen maakten een laatste selfie op het kunstgras. Anderen gingen iets verder. Zo werd er een doel gesloopt. Veel mensen wisten een souvenir te bemachtigen en gingen met een stukje van het oude stadion naar huis.

Geen trammelant

Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging, stond zelf ook op het veld. "Ik kom hier al 32 jaar, dus zo'n laatste wedstrijd gaat je niet in de koude kleren zitten. Je ziet wel vaker dat supporters alvast beginnen met de sloop van een oud stadion, onder het mom van 'dat doen we liever zelf'. Het hoort natuurlijk niet zo, maar er was geen trammelant, geen gewonden en de politie of ME hoefden niet opgeroepen te worden."

Na de wedstrijd hebben de supporters het clublogo uit het kunstgras gesneden. Als Helmond Sport vrijdag 7 maart zijn nieuwe GS Staalwerken Stadion opent met een wedstrijd tegen MVV, krijgt dat daar een prominente plek op een heuveltje achter een van de doelen.