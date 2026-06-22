Broer van Brian Brobbey speelt ook op WK, maar niet voor Oranje

Brian Brobbey groeide afgelopen weekend uit tot de grote man bij Oranje met twee doelpunten in de overtuigende zege op Zweden (5-1). De spits kreeg veel lof van fans en lijkt het vertrouwen in het Nederlands elftal een flinke impuls te hebben gegeven. Maar er speelt nóg een bijzonder verhaal binnen de familie Brobbey.

In De 538 Middagshow vertelt trotse broer Kevin van de Oranje-spits hoe Brian ook op het grootste podium altijd rustig en nuchter blijft. Extra bijzonder: naast Brian staat ook een andere broer van de familie Brobbey op het WK. Die broer, Derrick Luckassen, komt uit voor Ghana.

Wat gebeurt er als Nederland en Ghana elkaar straks treffen op het WK? Voor welk land juicht de familie dan? En hoe beleven zij het unieke moment dat twee broers tegelijkertijd actief zijn op het grootste voetbaltoernooi ter wereld? In de video bovenaan dit artikel vertelt de broer van Brian er alles over.