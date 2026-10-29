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Bekerstunt in Groesbeek: amateurclub De Treffers schakelt KKD koploper Heracles uit

Voetbal

Gisteren, 22:25

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Amateurclub De Treffers heeft donderdagavond voor een verrassing gezorgd door Heracles Almelo uit het bekertoernooi te knikkeren. De nummer twee van de tweede divisie versloeg de koploper van de eerste divisie met 1-0 op het eigen Sportpark Zuid in Groesbeek.

Heracles, dat na de degradatie uit de Eredivisie ruim aan kop gaat in de eerste divisie, kreeg na rust een flinke tegenvaller te verwerken. In de 55e minuut pakte verdediger Mario Borac zijn tweede gele kaart na opzichtig hands, waardoor de bezoekers met tien man verder moesten.

Eerder deze week ging amateurclub Excelsior '31 ook al door naade volgende ronde van de KNVB beker. Beelden van die feestvreugde zie je in de video bovenaan dit artikel.

De Treffers slaat toe

De amateurs profiteerden vrijwel direct van de overtalsituatie. Slechts vijf minuten na de rode kaart schoot Sebastiaan van Bakel de thuisploeg op voorsprong na een fraaie combinatie uit een inworp. Ruben van Strien kreeg later nog de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar zijn kopbal belandde op de lat.

De ploeg van trainer Theo Janssen hield de voorsprong vast en zorgde daarmee voor een nieuwe bekerstunt. Vorig seizoen was De Treffers al de best presterende amateurclub in het toernooi. Toen strandde het bekeravontuur pas in de achtste finale tegen NEC.

Ook andere amateurclubs boekten donderdagavond succes. GVVV en RKAV Volendam wonnen allebei met 3-0 van respectievelijk vv Noordwijk en Rohda Raalte. HSV Hoek versloeg Sparta Nijkerk met 4-2. Alle drie bereikten daarmee de tweede ronde.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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