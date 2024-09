AZ stunt tegen Heerenveen met grootste zege ooit (9-1) in Eredivisie

AZ heeft in de Eredivisie de grootste overwinning uit de clubgeschiedenis behaald. De Alkmaarders versloegen sc Heerenveen met liefst 9-1. Het record van de Alkmaarders dateerde uit 1977, toen met 9-2 werd gewonnen bij FC Amsterdam. Voor Heerenveen was het de eerste keer dat de club in het betaalde voetbal negen treffers incasseerde.

Troy Parrott scoorde liefst vier keer. Voor de Ierse spits waren het zijn eerste doelpunten voor AZ, dat hem in de zomer overnam van Excelsior. Parrott deelt nu de eerste plaats op de topscorerslijst van de Eredivisie met PSV'er Hirving Lozano.

AZ staat met 13 punten uit vijf duels stevig op de tweede plaats. Koploper PSV is nog zonder puntenverlies.

Tegendoelpunt

Sven Mijnans opende al in de vijfde minuut de score voor AZ. De middenvelder draaide zich knap vrij rond het zestienmetergebied en schoot via de binnenkant van de paal raak. Luuk Brouwers kopte Heerenveen in de negentiende minuut vanuit een vrije trap langszij. Dat betekende het eerste tegendoelpunt van AZ dit seizoen in de Eredivisie.

Daarna was het de beurt aan Parrott. Op aangeven van Ibrahim Sadiq schoot de aanvaller halverwege de eerste helft de 2-1 binnen. Kort na de pauze gebeurde nagenoeg hetzelfde. Opnieuw gaf Sadiq de bal vanaf de rechterkant laag voor en werkte Parrott af.

Doelpunten door invallers

Sc Heerenveen had vervolgens totaal geen vat meer op de aanvallers van AZ. Clasie stelde Parrott in de 50e minuut in staat zijn derde doelpunt te maken en in de 56e minuut, nadat Wouter Goes de bal bij hem had bezorgd, scoorde Parrott opnieuw (5-1). Sadiq bekroonde een goede wedstrijd ook nog met een doelpunt. Invaller Mexx Meerdink maakte de 7-1 en ook Kristijan Belic en Zico Buurmeester, ook allebei invallers, scoorden nog (9-1). Het tiende doelpunt bleef Heerenveen bespaard.

Wil jij de nieuwe Hart van Nederland-app installeren op Android? In de bovenstaande video zie je hoe dat kan.

ANP