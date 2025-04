Arjan Veurink vanaf het EK nieuwe bondscoach van Oranjevrouwen

Arjan Veurink wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Hij volgt na het EK van deze zomer Andries Jonker op, die na drie jaar vertrekt. Veurink tekent een contract tot en met het EK van 2029 en leidt Oranje voor het eerst tijdens de interlandperiode in oktober dit jaar.

De 38-jarige Veurink, geboren in Ommen, was van 2012 tot en met 2018 hoofdtrainer van FC Twente. Met die club won hij tweemaal de Women's BeNe League. Daarna werkte hij vier jaar als assistent-bondscoach bij Oranje. Hoogtepunten uit die periode waren de Europese titel in 2017 en de tweede plaats op het WK van 2019. Vervolgens werd Veurink assistent-bondscoach van Engeland. Met die ploeg behaalde hij opnieuw de Europese titel en een tweede plaats op het WK. De KNVB presenteert Veurink na het EK van juli in Zwitserland.

Nog nooit zaten er zóveel mensen bij een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland. Bekijk in de video hoe 35.991 fans de Ajax-vrouwen massaal steunen tegen Chelsea.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Logische vervolgstap'

"Dit is niet alleen een geweldige uitdaging en een prachtig nieuw avontuur, het voelt ook als een logische vervolgstap in mijn carrière", reageert Veurink via de KNVB.

"Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit eindverantwoordelijke wilde zijn bij het Nederlands elftal. Met ruim acht jaar ervaring op het allerhoogste niveau als rechterhand van Sarina Wiegman, eerst bij Nederland en nu in Engeland, ben ik er klaar voor om op eigen benen te staan. Dat die kans zich nu juist voordoet in Nederland, maakt het extra speciaal. Ik ga er nu eerst alles aan doen om de komende maanden in Engeland in stijl af te sluiten, om na het EK in Zeist aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen."

ANP