Ajax en Barcelona eren Johan Cruijff met wedstrijd vol oud-sterren in Amsterdam

Ajax en FC Barcelona nemen het op 15 november tegen elkaar op in een bijzondere wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. Tijdens de zogenoemde Legacy Match komen oud-spelers van beide clubs samen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft Ajax vrijdag bekendgemaakt.

De datum is niet toevallig gekozen. Op 15 november 1964 maakte Cruijff zijn officiële debuut voor Ajax. De legendarische voetballer, die op 24 maart 2016 overleed, groeide uit tot een van de belangrijkste spelers en trainers in de geschiedenis van zowel Ajax als Barcelona.

Voor de wedstrijd keren verschillende bekende oud-voetballers terug op het veld. Onder anderen Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Richard Witschge hebben hun deelname bevestigd. Zij speelden allemaal voor beide clubs. Ook Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Siem de Jong en Jan Vertonghen zijn van de partij. De komende weken worden nog meer namen bekendgemaakt.

Ajax kondigde de wedstrijd aan met een speciale video waarin ook Frank Rijkaard te zien is. De oud-international won als speler van Ajax de Champions League en veroverde diezelfde prijs later als trainer van Barcelona.

Bekijk de aankondigingsvideo hier:

Opbrengst naar goed doel

Met de Legacy Match willen Ajax en Barcelona de nalatenschap van Cruijff levend houden. Zijn voetbalfilosofie speelt nog altijd een belangrijke rol bij beide clubs. Zowel in Amsterdam als Barcelona is bovendien een stadion naar hem vernoemd.

De volledige opbrengst van de wedstrijd gaat naar de Johan Cruyff Foundation. Cruijff richtte deze stichting in 1997 op om kinderen wereldwijd meer mogelijkheden te geven om te sporten en te bewegen. Met het geld worden onder meer Cruyff Courts aangelegd en sportprojecten voor kinderen ondersteund.