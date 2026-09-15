Europese voetbalprimeur voor Nederland: Supercup komt naar Amsterdam

De Europese Supercup wordt volgend jaar voor het eerst in Nederland gespeeld. De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is op woensdag 11 augustus het decor van de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League. Dat heeft de UEFA besloten tijdens een vergadering in de Griekse Thessaloniki.

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De Europese Supercup bestaat sinds 1973, maar kwam nog nooit naar Nederland. De wedstrijd brengt ieder jaar twee van de beste clubteams van Europa tegenover elkaar.

'Fantastisch dat we dit affiche naar ons land halen'

"De Europese Supercup is in deze vorm nog nooit in Nederland gespeeld en daarom is het fantastisch dat we dit affiche voor het eerst naar ons land kunnen halen", reageert Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. Volgens hem behoort het duel sportief "tot het beste wat het Europese clubvoetbal te bieden heeft".

De KNVB wil er samen met de UEFA, de gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA een groot voetbalfeest van maken. Ook directeur Tanja Dik van de ArenA kijkt uit naar de wedstrijd. "Ter afsluiting van het jaar waarin wij ons dertigjarig bestaan vieren, mogen we de absolute top van het Europese clubvoetbal ontvangen."

Kaartverkoop volgt later

Wie de Europese topclubs in Amsterdam wil zien spelen, moet nog even wachten. Volgens de KNVB wordt later meer bekendgemaakt over onder meer de kaartverkoop.