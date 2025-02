Ajax wint op ‘koeienveld’ in Sittard en staat na twee jaar weer bovenaan in Eredivisie

Na ruim twee jaar staat Ajax weer bovenaan in de Eredivisie. De Amsterdammers, die ruim vijftien maanden geleden nog onderaan de ranglijst bungelden, boekten zondag een zwaarbevochten overwinning op Fortuna Sittard (0-2).

Invaller Wout Weghorst brak in de 68e minuut de ban door te scoren uit de rebound, nadat doelman Luuk Koopmans een strafschop van Steven Berghuis had gekeerd. In de blessuretijd was Weghorst opnieuw belangrijk door de eveneens ingevallen Christian Rasmussen in stelling te brengen voor de beslissende 0-2.

Slecht veld

Het veld in Sittard verkeerde zondagmiddag in slechte staat, en dat bleef niet onopgemerkt. Op sociale media, vooral op X, uitten veel mensen hun frustratie over het hobbelige en gladde speelveld. Spelers gleden regelmatig uit, en sommigen noemden het zelfs een ‘koeienveld’.

Door de overwinning staat Ajax in punten gelijk met PSV. De Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo, maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan de Amsterdammers. PSV verspeelde zaterdagavond opnieuw punten tegen Willem II.

ANP-Hart van Nederland