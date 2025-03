Ajax en Klaas-Jan Huntelaar per direct uit elkaar

Ajax en Klaas-Jan Huntelaar hebben per direct afscheid van elkaar genomen. De Amsterdamse club meldt dat het contract van de oud-spits, dat tot medio 2026 liep, tussentijds is beëindigd. Huntelaar, die in maart 2022 werd toegevoegd aan de technische organisatie van Ajax, legde zijn werkzaamheden eerder al neer vanwege gezondheidsproblemen.

Het nieuws over Huntelaar volgt op de afstraffing van Ajax in de Europa League. Tegen Eintracht Frankfurt werd met 4-1 verloren. In Vandaag Inside reageert René van der Gijp op de uitschakeling en de analyse van Wesley Sneijder (zie video).

Huntelaar, inmiddels 41 jaar, speelde twee periodes voor Ajax en werd met de club tweemaal kampioen, in 2019 en 2021. Na zijn actieve carrière kreeg hij een functie binnen de technische staf, maar door aanhoudende gezondheidsklachten was hij al langere tijd niet meer actief.

Technisch directeur Alex Kroes laat weten dat Ajax de deur openhoudt voor een terugkeer in de toekomst. "Klaas-Jan is een echte Ajacied, het zou mooi zijn als hij op enig moment weer bij onze club kan terugkeren. Maar zijn gezondheid staat voorop. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden die hij hier heeft verricht en wensen hem sterkte en succes met zijn verdere herstel."