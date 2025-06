Zeilster Marit Bouwmeester opent zeilschool: 'Normaal voor elite, hier iedereen welkom'

De eerste Marit Bouwmeester Academy opende dinsdag haar deuren, een lang gekoesterde droom van de tweevoudig olympisch kampioene, beste zeilster van de wereld. "Hoe tof zou het zijn als ieder kind, ongeacht zijn afkomst, het water op kan?", vroeg ze zich af. Vanaf nu kan dat dus, hier in het Laakkwartier in Den Haag. Hart van Nederland was bij de opening.

Marit Bouwmeester is een Nederlands zeilster in de Laser radiaal-klasse. Ze nam vier keer deel aan de Olympische Spelen en won achtereenvolgens een zilveren medaille en een gouden medaille, en bij de Olympische Spelen van 2021 in Tokyo behaalde ze een bronzen medaille.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

"Over het algemeen komen zeilers uit de elite. Het materiaal is duur. Ik was altijd een beetje de vreemde eend, want ik kom uit een simpel Fries gezin en voor mijn ouders was het best wel aanpoten", vertelt Marit. "Ik kreeg oude pakken van anderen en extra hulp. Ik dacht: hoe tof zou het zijn als ik me nu kan inzetten om kids het water op te krijgen? Om ze die mogelijkheid te bieden, hier, midden in het Laakkwartier, waar niet per se de typische zeilers vandaan komen."