Ouders wereldkampioen kogelstoten Jessica in tranen: 'Ons meissie flikt dat'

De woonkamer van Louis en Angelica in Volendam is versierd met slingers en zit vol met bezoek. Want heel het dorp is ontploft - zoals het stel het beschrijft - door de prestatie van hun dochter. Jessica Schilder werd zaterdag als eerste Nederlander ooit wereldkampioen kogelstoten in Tokio. Haar ouders huilden tranen met tuiten: 'Ons meissie heeft er zo hard voor gewerkt.'

Via beeldbellen showt Jessica vanuit Tokio haar gouden medaille. Haar geëmotioneerde ouders stralen vanaf de bank in Volendam. Als ze aan Hart van Nederland vertellen hoe ze de winst van Jessica beleefden, schieten ze weer vol. Vader Louis: "Ik heb er geen woorden voor. Het is onbeschrijfelijk." "We zijn gewoon supertrots", vult moeder Angelica aan.

Hard gewerkt

Pa en ma hadden Jessica al eerder even aan de telefoon. Maar veel werd er toen niet gezegd. "Tranen", licht moeder Angelica toe. En ze schiet weer vol. "Ze heeft er zo hard voor gewerkt, veel voor gelaten. Altijd trainen."

Jessica veroverde de titel en het goud op de WK atletiek in Tokio. De 26-jarige atlete uit Volendam kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 20,29 meter. Daarmee troefde ze alle concurrenten af. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene op dit onderdeel.

Jessica Schilder. Beeld: ANP.

'Ons meissie'

De moeder van Jessica vertelt dat haar dochter op haar 7de met atletiek begon. "Eerst was het balwerpen en toen kogelstoten, ze was al snel verkocht." Haar ouders zaten thuis te kijken toen Jessica wereldkampioen werd. Nou ja, ze zaten niet echt. "We stonden te schreeuwen, liepen door het huis, je gelooft het gewoon niet", vertelt Jessica's vader.

Hij vervolgt: "De spanning in je lijf en dan goud... Het gaat er niet in. Ik denk dat ik het over een paar weken pas verwerkt heb." Jessica's broer had dan weer wel verwacht dat het zijn zus zou lukken: "Ze is gewoon hartstikke koppig."

Maandagavond landt Jessica op Schiphol. Haar ouders hopen erbij te zijn. "We zijn heel nuchter hoor, maar je wordt gewoon gek. Ons meissie die dit flikt."