Van Gerwen klopt De Graaf op WK darts en bereikt kwartfinale

Michael van Gerwen moet in zijn eentje de Nederlandse eer hooghouden op het WK Darts. Hij heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. In Alexandra Palace in Londen versloeg de 35-jarige Brabander de voor Zweden uitkomende Nederlander Jeffrey de Graaf in zes sets: 4-2.

Brabantse wethouder was vorig jaar de absolute sfeermaker in de Engelse dartstempel 'Ally Pally'. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen neemt het in de kwartfinale op tegen de Engelsman Callan Rydz. Die won in zeven sets van Robert Owen uit Wales (4-3).

Van Gerwen won de eerste leg die De Graaf mocht beginnen en zag zijn tegenstander daarna op gelijke hoogte komen. Daarna waren de volgende vijf legs en de eerste twee sets voor 'Mighty Mike'. De 34-jarige De Graaf, die eerder in het toernooi tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland uitschakelde, won vervolgens de derde set met 3-0 en kon door missers van Van Gerwen op de dubbel de stand gelijktrekken.

Van Gerwen herstelde zich echter en greep de vijfde set met 3-0 in legs. Op 2-0 in de zesde set kreeg hij zijn eerste matchdart op 144, maar miste dubbel 12. In de volgende poging was het met de derde pijl wel raak op dubbel 3.

Tevreden maar ruimte voor verbetering

De Brabander was tevreden met zijn derde zege op dit WK. "Dit is een van mijn betere wedstrijden in de afgelopen tijd", zei hij bij Viaplay. "Ik denk dat ik de betere speler was, maar maakte het me nog bijna heel moeilijk omdat ik mezelf op een paar momenten vergat te belonen. In de vierde set miste ik drie pijlen om hem terug te breken. Maar ik denk dat ik er goed in zat."

Van Gerwen gaf toe dat zijn spel nog beter kan. "Op momenten was het nog best slordig. Maar ik voel me goed en zolang dat het geval is, is er veel mogelijk op dit WK. De absolute wil om te winnen is er, daar ben ik blij mee."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP