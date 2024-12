Nederlandse darter Kevin Doets uitgeschakeld na thriller op WK

Kevin Doets is er niet in geslaagd door te dringen tot de kwartfinales van het wereldkampioenschap darts. De 26-jarige Nederlander verloor in een zenuwslopende partij met 4-3 van de Engelsman Chris Dobey, de nummer 15 van de plaatsingslijst. Doets had eerder nog een 3-2 voorsprong weten te bemachtigen, maar kon deze niet vasthouden.

Brabantse wethouder was vorig jaar de absolute sfeermaker in de Engelse dartstempel 'Ally Pally'. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.

De partij begon gelijkwaardig, maar Doets toonde veerkracht door een achterstand weg te werken. Met een indrukwekkende finish van 130 punten pakte hij de vijfde set en leek hij de controle te hebben. Toch lukte het hem daarna nauwelijks om triples te raken, waardoor Dobey de wedstrijd alsnog naar zich toe trok.

'Geen goeie wedstrijd'

Dobey wist eveneens geen hoge scores te behalen, maar hield zijn zenuwen beter onder controle in de slotfase. Hij gooide de beslissende pijlen en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. "Dit was echt geen goede wedstrijd. Na die finish van 130 heb ik geen triple meer gegooid", zei Doets tegen Viaplay. "Het had voor mijn gevoel niet echt met spanning te maken. Ik had gewoon de focus totaal niet. Dat helpt niet mee. Het was een mooi WK, maar daar heb ik voor nu even niets aan."

In de volgende ronde neemt Dobey het op tegen Gerwyn Price, de Welshman die in 2021 de wereldtitel won. Voor Doets betekent de nederlaag het einde van zijn beste WK-prestatie tot nu toe; hij haalde niet eerder de achtste finales.

ANP