Van der Poel wint slotetappe Tour de France

Mathieu van der Poel heeft op de Champs-Élysées in Parijs de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Na een zenuwslopende finale, waarin hij met Tourwinnaar Tadej Pogačar ontsnapt was, wist hij zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, die de sprint van de achtervolgende groep won, nipt voor te blijven. Groenetruidrager Mads Pedersen werd derde.

Het was de tweede zege voor de Nederlander deze Ronde van Frankrijk.

Pogačar heeft het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière gewonnen, waarmee hij gedeeld recordhouder is geworden wat betreft aantal Tourzeges.

De finale van de slotetappe werd gekenmerkt door drie beklimmingen van de Côte de la Butte Montmartre, die na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 deel is geworden van het Tourparcours. De etappe zou aanvankelijk van start gaan in het dorpje Thoiry, maar werd ingekort vanwege een politietekort door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er werd gestart op de finishlijn op de Champs-Élysées.