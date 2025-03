Van der Poel wint klassieker Milaan-Sanremo, wereldkampioen Pogacar komt tekort

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer de Italiaanse wielerklassieker Milaan-Sanremo gewonnen, de eerste grote voorjaarskoers. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck versloeg na 289 kilometer in de sprint zijn medevluchters Filippo Ganna en Tadej Pogacar. Het drietal was op de Cipressa, de voorlaatste klim, weggereden bij de andere kanshebbers.

De 30-jarige Van der Poel, die de koers in 2023 al won, is de opvolger van zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen. Ganna, de 28-jarige Italiaan, heeft nog geen klassieker gewonnen. De Sloveen Pogacar, drievoudig Tourwinnaar, heeft al zeven zogenoemde Monumenten op zijn erelijst staan, maar wacht in Milaan-Sanremo op zijn eerste overwinning. De Australiër Michael Matthews won de sprint van de achtervolgende groep, de Nederlander Olav Kooij werd achtste.

Traditiegetrouw ging een aantal renners al vroeg in de aanval. Het betrof met name Italianen van kleinere ploegen. Het peloton hield zich nog rustig op de eerste twee hellingen, de Capo Mele en de Capo Cervo. Op de Capo Berta viel de kopgroep, met het peloton in aantocht, uit elkaar. De Italiaan Martin Marcellusi bleef als laatste over vooraan, maar werd net voor de beklimming van de Cipressa achterhaald. Met name de ploeg van Pogacar (UAE Team Emirates) had veel kopwerk gedaan in die fase. De Belg Tim Wellens nam de koppositie in op de klim. Diens tempoversnelling kostte zijn landgenoot Philipsen zijn plaats in de eerste groep.

Mathieu van der Poel laat opnieuw zien dat hij een groot sporter is. Dat hij een grootheid is, werd ook al geconstateerd in de Oranjezomer. Zoals je ziet in bovenstaande video.

De Ecuadoraan Jhonatan Narváez nam het kopwerk over van Wellens, met zijn kopman Pogacar in zijn wiel. De 26-jarige Sloveen zette 3 kilometer onder de top zijn aanval in. Ganna, Van der Poel en Romain Grégoire sloten aan. De Fransman moest het drietal al snel laten gaan. Terwijl Pogacar bleef versnellen moest ook Ganna even op adem komen, maar de Italiaan sloot weer aan. Eenmaal beneden had het drietal een marge van 45 seconden.

Op de Poggio, de laatste klim met de top op 5 kilometer van de finish, was het opnieuw Pogacar die aanviel. Van der Poel dook in zijn wiel, Ganna kon niet volgen. Ook bij een derde en een vierde poging slaagde de Sloveen er niet in zijn enig overgebleven concurrent kwijt te raken. Ganna volgde op de top op tien seconden en vond weer aansluiting. Van der Poel verraste zijn medevluchters door zijn sprint vroeg in te zetten en won overtuigend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP