Sta jij op deze foto met Johan Cruijff? In Baarn zoeken ze naar onbekende jongen

Gisteren, 22:15

Bij wie is voetballegende Johan Cruijff de veters aan het strikken op deze foto? De historische Kring Baerne wil graag meer weten over de foto uit de sportwinkel van Theo van Vught in 1967. De 58-jarige foto zou onderdeel zijn geweest van een promotieactie voor Puma, maar wie de gelukkige jongen is blijft onduidelijk.

De Historische Kring Bearne weet een aantal dingen over de foto, maar is op zoek naar verdere informatie. Zo is duidelijk dat de foto uit 1967 komt, omdat Cruijff naast toenmalig Ajax-teamgenoot Klaas Nuninga staat. Beide spelers waren vanaf 1967 verbonden aan het merk Puma, waar de foto promotiemateriaal voor was.

De Historische Kring weet ook dat de foto gemaakt zou zijn door Pim Verdonk in de sportwinkel van Theo van Vught die zelf rechts op de foto te zien is. Of de foto ook daadwerkelijk in een promotiecampagne gebruikt is, is niet te zeggen.

Baarn

De jongen komt waarschijnlijk uit Baarn. De jongen is hooguit 10 jaar oud in de foto, daarom zou hij nu halverwege de 60 zijn. De vraag blijft echter waarom de jongen geselecteerd is voor deze unieke promotiefoto. De jongen kon familie zijn van de fotograaf of de eigenaar van de sportwinkel, maar ook een connectie hebben met Cor de Buy. De nieuwe Puma-schoenen in de foto zouden destijds door deze zakenman op de markt zijn gebracht.

Hart van Nederland ging in Baarn de straat op: kent iemand deze jongen? Je ziet het in bovenstaande video.

