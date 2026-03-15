Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
TeamNL op plek 9 in medaillespiegel Paralympische Spelen

De Nederlandse atleten hebben de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina afgesloten met de negende plaats in de medaillespiegel. TeamNL won zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons en evenaarde daarmee het recordaantal van de Spelen van Pyeongchang in 2018.

Zitskiër Jeroen Kampschreur zorgde voor drie keer goud, collega Niels de Langen won twee keer zilver en brons. Snowboardster Lisa Bunschoten-Vos won zilver. Kampschreur is met vier keer goud en een keer zilver de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won eerder in 2018 goud en in 2022 zilver.

China eindigde bovenaan in de medaillespiegel. Het land won 44 medailles: 15 goud, 13 zilver en 16 brons. Verenigde Staten eindigden als tweede met 24 medailles, waarvan 13 gouden, 5 zilveren en 6 bronzen medailles. Rusland, dat op de Paralympische Spelen voor het eerst weer onder eigen vlag mocht meedoen, werd derde met acht keer goud, één keer zilver en drie keer brons.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.