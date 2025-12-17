Kogelstootster Jessica Schilder gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

Atlete Jessica Schilder is tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 26-jarige Volendamse veroverde op de WK atletiek in Tokio als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten.

Schilder kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van oud-wielrenner Tom Dumoulin. Ze won van wielrenster Lorena Wiebes, atlete Femke Bol, zwemster Marrit Steenbergen en schaatsster Joy Beune, de vier andere genomineerden. Sifan Hassan, vorig jaar Sportvrouw van het Jaar, was niet genomineerd.

Jessica Schilder werd in september als eerste Nederlander ooit wereldkampioen kogelstoten in Tokio. Haar ouders huilden tranen met tuiten:

2:01 Ontroerend: ouders wereldkampioen kogelstoten Jessica in tranen

Schilder beleefde een topjaar. Ze won in maart in Apeldoorn de Europese titel indoor met een Nederlands record van 20,69 meter. Twee weken later won ze zilver op de WK indoor in China. Het hoogtepunt volgde in het najaar in Tokio. Ze kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 20,29 en die stoot bleek goed voor goud.

Atlete Lara Baars werd geëerd als Parasportvrouw van het Jaar. Baars behaalde op de WK para-atletiek in New Delhi met een wereldrecord van 9,77 meter het goud bij het kogelstoten.