Nederlandse vrouwen naar WK met sport waarvan je de naam moet blijven roepen

Een sport waarbij je trekt en duwt, die lijkt op worstelen en trefbal zonder bal en waarbij je heel de tijd de naam van de sport móét roepen, want dan weten ze dat je nog ademt. Nou, wij weten het ook niet helemaal precies, maar Kabaddi is up and coming! Sterker nog: ons nationale vrouwenteam gaat eind augustus naar het WK in India en dat is uniek.

In India zelf is de sport razend populair, het is zelfs na cricket de meest populaire sport in het qua inwoners grootste land ter wereld. Maar dat we het niet kennen is eigenlijk best bijzonder, want het bestaat al meer dan 4000 jaar. Vierduizend, je leest het goed.

Explosief en verslavend

Speelster Melissa Oostveen wil met haar teamgenoten maar wat graag die bekendheid vergroten. En dat lukt al aardig nu ze op landelijke tv komen en naar het WK gaan, zeker gezien hun team nog maar kort bestaat: "Nog maar vier maanden, dus het is echt bijzonder dat we ons al geplaatst hebben voor het WK. We hebben veel getraind, met Indiase coaches." Momenteel trainen ze vijf keer per week, voornamelijk door wedstrijden te spelen en door technieken te oefenen.

Na het WK wil het team ook door naar het EK in oktober, wat ze hopen te organiseren in eigen land. Maar daar zijn nog sponsoren voor nodig, dus er is werk aan de winkel. Ook willen ze iedereen aansporen het ook eens te proberen, met name twee groepen. "Aan jonge sporters of meiden die Kabaddi nog niet kennen, zou ik willen zeggen: probeer het een keer!", zegt Oostveen. "Het is explosief, technisch, en je leert bijzondere skills. En het is vooral enorm verslavend."

Maar hoe ziet Kabaddi er dan precies uit? Je ziet het in de video bovenaan!