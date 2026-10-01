In de roos: 15-jarige Silas is Europees kampioen boogschieten te paard

Wat een prestatie: de 15-jarige Silas Borgen uit Nes aan de Amstel is afgelopen weekend in Spanje Europees kampioen boogschieten te paard geworden. Hart van Nederland sprak hem en zijn familie bijna twee jaar geleden, toen hij nog aan het trainen was voor het WK, waar hij vijfde werd. Maar nu is hij dus de beste jeugdspeler van Europa!

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Silas is net met zijn apetrots moeder terug in Nederland en natuurlijk in opperbeste stemming. "Ik ben echt heel erg trots. Ik heb er best lang voor gewerkt. Vanaf mijn negende deed ik het als hobby en de afgelopen twee jaar ben ik echt heel hard gaan trainen en elke dag gaan oefenen."

Zijn liefde voor boogschieten te paard begon al veel eerder. "Ik ben de Grijze Jager-boeken gaan lezen. Dat gaat over boogschutters te paard en toen dacht ik: oh, dat wil ik ook doen."

Ook zijn interesse in de middeleeuwen speelde een grote rol. "Sinds mijn vierde kom ik al op middeleeuwse feesten, met ridders en zo. Ik ben nu ook lid van een riddergroep te paard. Daardoor is het eigenlijk gekomen."

Dat Silas inmiddels Europees kampioen is, betekent niet dat het hem allemaal makkelijk afgaat. "Het is best moeilijk."

Het succes is bovendien dubbel, want ook zijn trainer Siem Budding is opnieuw de beste van het continent geworden. Al met al dus een resultaat met een dubbele gouden rand voor de twee boogschietende paardrijders.

Bokaal en boog in de prijzenkast

Moeder Simone van Dijk heeft in het Spaanse Centelles alles op de voet gevolgd en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. "Het is echt geweldig en superleuk en Silas is echt heel erg blij", vertelt ze in opgetogen toon.

Haar zoon is nu de trotse eigenaar van een bokaal, medaille én een nieuwe boog. Die was namelijk onderdeel van het prijzenpakket voor de grote winnaar.

En wie weet neemt Silas volgend jaar ook revanche op het wereldkampioenschap, dat dan mogelijk in China wordt gehouden. Maar daarvoor zal eerst nog heel wat getraind moeten worden.

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Ook trainer is enorm blij

Ook trainer Siem Budding is helemaal in zijn nopjes. Want wie had dat gedacht: dubbel in de prijzen, zowel pupil als meester. "Dat we dit als klein kikkerlandje zo groot zijn in deze internationale sport, daar ben ik wel echt heel blij mee", aldus de vreugdevolle leermeester.

"Ik ben heel trots op Silas, zeker gezien hij deze sport nog niet heel lang doet, in totaal ongeveer drie jaar. Om zo goed in deze sport terecht te komen en zo hoog te eindigen, dat is bijzonder. Zijn categorie is ook veel strakker. Het is voor hem moeilijker dan voor mij. De junioren zijn ontzettend sterk op dit moment", stelt hij.

Siem kan ook genieten van de toenemende populariteit van de sport. "Internationaal gezien is het echt een heel grote sport aan het worden. Het is heel spectaculair om te zien. Het is heel snel, het is een heel gave sport om te doen. Veel landen hebben hier veel cultuur naar."

Internationaal dus, maar in ons land? "Nederland loopt nog echt wel achter, daarom vind ik het extra gaaf dat we in de wedstrijdsport het zo ver kunnen schoppen."