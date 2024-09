Puck Pieterse pakt wereldtitel mountainbiken, maand na pech op de Spelen

Mountainbikester Puck Pieterse is een maand na haar breed uitgemeten lekke band op de Olympische Spelen wereldkampioene geworden. Ze nam sportieve revanche in Andorra, waar ze een klasse apart was in de cross-country. Nooit eerder werd een Nederlandse vrouw wereldkampioene mountainbiken.

Op 28 juli stevende Pieterse op de Spelen van Parijs af op een zilveren medaille. Ze werd echter getroffen door een lekke band en moest niet veel later genoegen nemen met de vierde plek. Na afloop werd ze getroost door koning Willem-Alexander.

"Nederland is trots op je, je hebt geweldig gereden. Maar dat zal je nu nog niet zoveel zeggen. Sterkte", zei Willem-Alexander toen tegen de zichtbaar emotionele renster. "Jouw prestatie is goud waard", voegde prinses Amalia eraan toe. "Arme meid", stelde Máxima.

Nooit eerder wereldkampioene

De 22-jarige Pieterse werd nooit eerder wereldkampioene. Vorig jaar werd ze derde op de WK. De wereldtitel ging toen naar de Française Pauline Ferrand-Prévot, die eind juli goud pakte op de Spelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP