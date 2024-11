'Oud-wielrenner Jos Lammertink op 66-jarige leeftijd overleden aan slopende spierziekte'

Jos Lammertink is zondag na een slopende spierziekte overleden. Dat meldt RTV Oost. De oud-wielrenner uit Wierden, die onlangs een biografie over zijn wielerleven uitbracht, is slechts 66 jaar geworden. Lammertink leed al jaren aan een zeldzame progressieve spierziekte. Als renner van de sterke Raleigh-ploeg van Peter Post werd Lammertink in 1986 Nederlands kampioen op de weg.

De 31-jarige Davy van Dijk is fanatiek wielrenner, hij kreeg vorig jaar zelf de diagnose ALS. Desondanks wilde hij nog de Mont Ventoux op fietsen, zo zie je in de video hierboven.

In zijn recent verschenen biografie, 'De Reus van Wierden', verhaalt Lammertink over zijn aangrijpende wielerloopbaan. Bij de presentatie van het boek kwamen zijn oud-ploegmaten Hennie Kuiper, Henk Lubberding en Theo de Rooij hem opzoeken.