Onwel geraakte hardloper Leeuwarden overleden, marathonloper in Leiden gereanimeerd

Een deelnemer aan een hardloopwedstrijd in Leeuwarden is overleden, meldt de organisatie aan Omrop Fryslân. Meerdere deelnemers werden zondagmiddag onwel tijdens LOOP Leeuwarden.

De hardloper deed mee aan de halve marathon. 75 meter voor de finish zakte hij in elkaar. Hulpdiensten hebben de man geprobeerd te reanimeren, maar hij heeft het niet overleefd.

"We betreuren dat een van de incidenten zo is afgelopen. Je weet dat het kan gebeuren, maar dan schrik je toch. Het is verdrietig. We leven mee met de nabestaanden", vertelt Jochem van Weelie van de organisatie aan de regionale omroep.

Onderdelen van het hardloopevenement zijn geschrapt door de organisatie, om erger te voorkomen. "Door de incidenten tijdens de halve marathon is de druk op de medische zorg zo intensief geworden dat de veiligheid van deelnemers aan LOOP Leeuwarden in het gedrang komt."

Het werd zondag op het hoogtepunt zo'n 24 graden in de Friese hoofdstad.

Marathon in Leiden

In Leiden stond zondag een marathon op het programma. Ook daarbij zijn meerdere mensen onwel geraakt door de hitte. Een van de hardlopers zou gereanimeerd zijn, meldt Omroep West.