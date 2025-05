Hardlopers bezwijken onder de hitte tijdens wedstrijd in Leeuwarden

Meerdere deelnemers zijn zondagmiddag onwel geworden tijdens een hardloopwedstrijd in Leeuwarden. Eén van de hardlopers moest zelfs gereanimeerd worden. Enkele onderdelen van het hardloopevenement LOOP Leeuwarden zijn inmiddels geschrapt door de organisatie, om erger te voorkomen.

"Door de incidenten tijdens de halve marathon is de druk op de medische zorg zo intensief geworden dat de veiligheid van deelnemers aan LOOP Leeuwarden in het gedrang komt."

Hardlopers zijn opgeroepen "op een gepast tempo" het evenement te verlaten. Wandelaars die nog onderweg zijn, kunnen hun route nog afmaken. De komende dagen volgt meer informatie, aldus de organisatie.

Traumahelikopter

Het is zondag zo'n 23 graden in de Friese hoofdstad. Dat bracht veel sporters in de problemen. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt naar de 18e editie van LOOP Leeuwarden. Onder meer een traumahelikopter landde langs het parcours. Verder hebben de EHBO-teams het druk met oververhitte renners, die met natte sponsen en ijs worden afgekoeld.