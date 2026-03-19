Olympisch winnaar Jeroen Kampschreur gehuldigd in geboorteplaats Leiderdorp

Zitskiër Jeroen Kampschreur is donderdagavond in zijn geboorteplaats Leiderdorp gehuldigd. De sporter leverde een ongekende prestatie op de Paralympische Spelen Milaan en Cortina 2026, waar hij drie gouden medailles wist te veroveren.

Familie, vrienden, een wethouder van Leiderdorp en coaches waren er donderdag bij om de 26-jarige sporter te eren voor zijn succes. ' Jeroen is een voorbeeld voor alle kinderen in Leiderdorp. Hij laat zien dat je met keihard werken en doorzettingsvermogen de hele wereld kunt veroveren, wat je uitdaging ook is. Een echte held voor de sporttalenten van de toekomst.'

