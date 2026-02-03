Volg Hart van Nederland
One last dance: Bauke Mollema (39) zegt wielrennen vaarwel

Sporters

Vandaag, 12:14

Link gekopieerd

Bauke Mollema zet een punt achter zijn wielercarrière. De 39-jarige Nederlander heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij na dit seizoen stopt met professioneel wielrennen. "Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn droom 20 jaar lang heb mogen leven. Nu is het tijd om aan mijn laatste seizoen als profrenner te beginnen. Nog één jaar, one last dance. Tot ziens op de weg!”

Mollema begon zijn wielercarrière bij het lokale NWVG Cycling Team en schoof door naar Rabobank, Belkin en zijn huidige ploeg Lidl-Trek. Hij wordt gezien als een van de meest constante en succesvolle Nederlandse renners van zijn generatie.

Door Redactie Hart van Nederland

