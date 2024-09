Motocrosser Van Drunen (17) jongste wereldkampioen ooit

Motocrosser Lotte van Drunen is in Afyonkarahisar wereldkampioene in de WMX-klasse geworden. De 17-jarige Nederlandse eindigde in de Grote Prijs van Turkije op de vijfde plaats, waarmee ze de Spaanse Daniela Guillen achter zich hield in de WK-stand.

Van Drunen sloot het kampioenschap af met 282 punten, 4 punten meer dan Guillen. Ze is de jongste wereldkampioen ooit in motocross. Vorig jaar werd de Nederlandse derde in het wereldkampioenschap voor vrouwen.

Van Drunen won dit jaar drie van de zeven wedstrijden. Ze was de snelste op Sardinië en in het Spaanse Lugo, voordat ze medio augustus de race in Arnhem op haar naam schreef.

Hart van Nederland/ANP