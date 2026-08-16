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Middenvelder Veerman van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund

Middenvelder Veerman van PSV naar het Duitse Borussia Dortmund

Sporters

Vandaag, 14:28

Joey Veerman (27) gaat van PSV naar Borussia Dortmund. Met de overgang van de middenvelder is een bedrag van 22 miljoen euro gemoeid. De hoogte van de transfersom lag vast in een clausule.

Veerman kwam in januari 2022 naar PSV en groeide daar uit tot een belangrijke speler. De afgelopen jaren ketste verschillende keren een transfer van Veerman naar een buitenlandse club af.

Veerman speelde zestien interlands voor het Nederlands elftal, maar Ronald Koeman riep hem de laatste maanden al niet meer op voor wedstrijden.

Veerman werd meerdere keren kampioen met PSV, en de Volendammer vierde dat uitbundig. Hoe? Dat zie je in de video hieronder:

Joey Veerman: 'Na de wedstrijd één stukje pizza, daarna tien flessen Bavaria en tien bacootjes!'
4:41

Joey Veerman: 'Na de wedstrijd één stukje pizza, daarna tien flessen Bavaria en tien bacootjes!'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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