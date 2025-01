Michael van Gerwen strijdt vandaag om halve finaleplek WK-Darts

Darter Michael van Gerwen staat woensdag tegenover de Engelsman Callan Rydz in de kwartfinale van het WK Darts in Londen. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te volgen via Viaplay. Van Gerwen, drievoudig wereldkampioen en als derde geplaatst, is de laatste overgebleven Nederlander in het toernooi.

Het 17-jarige Engelse darttalent Luke Littler zit ook nog in het toernooi. Vorig jaar schakelde hij Raymond van Barneveld uit. De reactie van Van Barnveld is te zien bovenaan dit artikel.

In de vierde ronde wist Van Gerwen overtuigend te winnen van Jeffrey de Graaf, een Nederlander die voor Zweden uitkomt. Daarmee plaatste hij zich als enige landgenoot voor de kwartfinales. Tegenstander Callan Rydz, een sterke darter uit Engeland, maakt de uitdaging extra spannend.

Programma 1 januari (kwartfinales) 13.30 uur: Chris Dobey - Gerwyn Price

15.30 uur: Michael van Gerwen - Callan Rydz

20.00 uur: Peter Wright - Stephen BuntingRond

22.00 uur: Luke Littler - Nathan Aspinall

Wat staat er op het spel?

Bij winst speelt Van Gerwen donderdagavond om 20.30 uur in de halve finale. De finale van het prestigieuze toernooi vindt plaats op vrijdagavond om 21.00 uur.