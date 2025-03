Atlete Koster reageert na val: 'Hersenschudding en gebroken hart'

Maureen Koster heeft aan haar val op het EK atletiek een lichte hersenschudding overgehouden. Ze kwam ten val in de finale op de 3000 meter in Apeldoorn. Via Instagram laat ze weten dat het goed gaat. Naast de hersenschudding heeft ze ook een paar blauwe plekken en 'een gebroken hart' opgelopen.

Koster kwam voor Nederland ook op tijdens de Olympische Zomerspelen in 2024. Hier heeft zij zich in 2023 al voor geplaatst (zie video).

De atlete belandde al vroeg in de race op de grond. Terwijl de race doorging, lag zij roerloos op de grond. Volgens haar coach is ze een tijdje buiten bewustzijn geweest. Ze hoopte dit jaar op de 3000 meter, zoals ze wel eerder gedaan heeft, groot succes te boeken. Ze heeft een zilveren en bronzen medaille van deze afstand op haar naam staan. In Apeldoorn behoorde ze tot één van de kandidaten voor een medaille.

ANP