Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Mathieu van der Poel schrijft geschiedenis met achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel schrijft geschiedenis met achtste wereldtitel veldrijden

Sporters

Vandaag, 16:01 - Update: 57 minuten geleden

Link gekopieerd

Mathieu van der Poel is in het Zeeuwse Hulst voor de achtste keer, en voor de vierde keer op rij, wereldkampioen veldrijden geworden. Hij maakte halverwege de tweede van acht ronden het verschil met de rest van het veld en bouwde zijn voorsprong uit tot 35 seconden aan de eindstreep. Zijn landgenoot Tibor Del Grosso werd tweede, voor de Belg Thibau Nys.

Met de achtste titel is de Nederlander nu alleen recordhouder. De Belg Erik De Vlaeminck werd in de jaren zestig en zeventig zeven keer wereldkampioen. De Vlaeminck heeft wel nog altijd het record van de meeste titels op rij (zes). Bij de vrouwen heeft Marianne Vos ook acht wereldtitels in het veld.

Aan kop

Bij de start was Del Grosso het best weg. De 22-jarige Nederlandse kampioen ging aan kop in de eerste bocht en op de eerste brug, met Van der Poel en Nys zij aan zij achter hem. Het drietal kwam al snel los van de rest van het veld.

Even leek Nys het tempo van de Nederlanders niet bij te kunnen houden, maar bij de eerste doorkomst van start/finish zat hij er weer bij. Na tien minuten koers, halverwege de tweede ronde, sloeg Van der Poel een bres. Hij had direct een gaatje van vier seconden, dat aan het eind van de ronde was opgelopen naar tien.

Tweede plek

De kans op winst was al vroeg vervlogen voor de rest van het veld, maar het duel om de tweede plek was spannend. Om en om namen Del Grosso en Nys het initiatief van elkaar over. Het verschil tussen de kampioenen van Nederland en België werd in de laatste ronde in de stromende regen gemaakt, toen Nys wegslipte op een klimmetje.

Door ANP

Lees ook

Nederlands podium op WK veldrijden, Lucinda Brand verovert wereldtitel
Nederlands podium op WK veldrijden, Lucinda Brand verovert wereldtitel
Mathieu van der Poel evenaart record met zevende wereldtitel veldrijden
Mathieu van der Poel evenaart record met zevende wereldtitel veldrijden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.