Mathieu van der Poel schrijft geschiedenis met achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel is in het Zeeuwse Hulst voor de achtste keer, en voor de vierde keer op rij, wereldkampioen veldrijden geworden. Hij maakte halverwege de tweede van acht ronden het verschil met de rest van het veld en bouwde zijn voorsprong uit tot 35 seconden aan de eindstreep. Zijn landgenoot Tibor Del Grosso werd tweede, voor de Belg Thibau Nys.

Met de achtste titel is de Nederlander nu alleen recordhouder. De Belg Erik De Vlaeminck werd in de jaren zestig en zeventig zeven keer wereldkampioen. De Vlaeminck heeft wel nog altijd het record van de meeste titels op rij (zes). Bij de vrouwen heeft Marianne Vos ook acht wereldtitels in het veld.

Aan kop

Bij de start was Del Grosso het best weg. De 22-jarige Nederlandse kampioen ging aan kop in de eerste bocht en op de eerste brug, met Van der Poel en Nys zij aan zij achter hem. Het drietal kwam al snel los van de rest van het veld.

Even leek Nys het tempo van de Nederlanders niet bij te kunnen houden, maar bij de eerste doorkomst van start/finish zat hij er weer bij. Na tien minuten koers, halverwege de tweede ronde, sloeg Van der Poel een bres. Hij had direct een gaatje van vier seconden, dat aan het eind van de ronde was opgelopen naar tien.

Tweede plek

De kans op winst was al vroeg vervlogen voor de rest van het veld, maar het duel om de tweede plek was spannend. Om en om namen Del Grosso en Nys het initiatief van elkaar over. Het verschil tussen de kampioenen van Nederland en België werd in de laatste ronde in de stromende regen gemaakt, toen Nys wegslipte op een klimmetje.