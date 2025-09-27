Mannen en vrouwen acht roeien naar wereldtitel in Shanghai

De roeisters van de vrouwen acht zijn met grote overmacht wereldkampioen geworden. De Nederlandse boot nam al bij de start in Shanghai de leiding en stond die niet meer af. Olympisch kampioen Roemenië werd tweede op bijna drie seconden, het brons was voor Groot-Brittannië.

Ook de roeiers van de Holland Acht zijn in Shanghai overtuigend wereldkampioen geworden. De mannen met stuurvrouw Jonna de Vries klopten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs was er nog zilver achter de Britse boot.

Vrouwen acht

Nederland deed in Shanghai voor het eerst in drie jaar mee op de WK met een vrouwen acht en werd nooit eerder wereldkampioen in deze discipline. De ploeg bestond uit Tinka Offereins, Ymkje Clevering, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Lisanne van der Lelij, Nika Vos, Linn van Aanholt en stuurvrouw Dieuwke Fetter.

"Het was geweldig dat we nog een kans hadden om een medaille te winnen", reageerde Clevering, die vrijdag in de vierzonder als vierde eindigde. "We hebben die kans met beide handen aangegrepen en we zeiden tegen elkaar dat de enige manier om de Roemenen te verslaan was om gewoon te starten en te zien hoever we konden komen. We wilden in elk geval niet pas in de laatste 500 meter toeslaan. We konden iedereen zien, dus dat was echt heel fijn."

Mannen acht

Bij de mannen zaten Mick Makker, Jan van der Bij, Finn Florijn, Wibout Rustenburg, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Eli Brouwer, Jorn Salverda en De Vries in de Nederlandse boot.

"De jonge talenten maakten het verschil. We hadden een zeer ervaren coach en team om ons heen, bleven kalm en concentreerden ons volledig op de race. We hadden een goede eerste heat en dan wil je niet te vroeg juichen. Dus we hielden ons hoofd koel en bleven hard werken voor de volgende race. En dan zo de overwinning behalen, dat is gewoon geweldig", reageerde Van der Bij.

Op de EK eerder dit jaar was er in een andere formatie zilver.

ANP