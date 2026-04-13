Eeuwenoude schutterij op het spel in Limburgs dorp: 'Het gebouw is op'

In het Limburgse Haelen staat erfgoed op het spel. Schutterij St. Agatha is al ruim 325 jaar een begrip in het dorp, maar dreigt haar thuisbasis kwijt te raken. Volgens de vereniging is het gebouw "op" door onder meer asbest en slechte isolatie.

Het dorp komt in actie met een crowdfunding voor een nieuw gebouw, want de toekomst van de schutterij staat ermee ook op losse schroeven. In de reportage hierboven zie je waarom het dorp alles op alles zet om dit stukje erfgoed te behouden.