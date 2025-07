Tienduizenden op de been: koning bezoekt eeuwenoud schuttersfeest

Dacht je dat carnaval in Limburg groot was? Dan ken je het Oud-Limburgs Schuttersfeest nog niet. Het is een volksfeest vol traditie, waar parades, schietwedstrijden, muziek en gemeenschappen samenkomen. Dit jaar is het OLS in Heythuysen extra bijzonder, want voor het eerst brengt koning Willem-Alexander een bezoek aan het evenement. Tienduizenden bezoekers uit zowel Nederlands als Belgisch Limburg stromen toe om het spektakel mee te maken.

De koning opent het feest volgens eeuwenoude traditie door over een vaandel te lopen en zelf een schot te lossen op de schietboom. Ook bezoekt hij een tentoonstelling over de band tussen het koningshuis en het schutterswezen, en spreekt hij met leden van schutterijen. Daarbij ontmoet hij ook de winnaars van vorig jaar: schutterij Sint Nicolaas uit Heythuysen.