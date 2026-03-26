Geslachtstest voor vrouwelijke atleten op Spelen 2028: 'Discriminatie'

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een oudere regel opnieuw ingevoerd voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Alleen sporters die als biologisch vrouw zijn geboren en dat via een genetische test kunnen aantonen, mogen nog deelnemen aan de vrouwencategorie. Transgendervrouwen, die geboren zijn als man, worden uitgesloten, meldt het IOC donderdag.

Volgens de sportkoepel is de maatregel nodig om de vrouwensport te beschermen. Het IOC stelt dat hiermee "eerlijkheid, veiligheid en integriteit in de damescategorie" worden gewaarborgd. De regel geldt alleen voor Olympische wedstrijden en niet voor amateursport.

Discussie over sporters

De beslissing volgt na ophef rond de Spelen van 2024 in Parijs, waar discussie ontstond over deelname van boksers Imane Khelif (Algerije) en Lin Yu-Ting (Taiwan). Zij waren eerder uitgesloten van een wereldkampioenschap, maar mochten wel meedoen aan de Olympische Spelen.

De discussie over transgenders in de (top)sport wordt al jaren gevoerd.

4:40 Hoe kijkt Loiza Lamers aan tegen transgender vrouwen in de topsport?

IOC-voorzitter Kirsty Coventry noemt het besluit gevoelig. "Ik besef dat dit een erg gevoelig onderwerp is, maar geslachtsbepaling is nodig om de vrouwensport te beschermen", zegt ze in een video op X. Volgens haar is het wetenschappelijk duidelijk dat mannelijke chromosomen voordeel geven bij sporten waar kracht en uithoudingsvermogen een rol spelen.

Sporters moeten een eenmalige genetische screening doen, waarbij wordt gekeken naar het zogeheten SRY-gen. De test gebeurt via speeksel, een wangslijmvlies of bloed.

Felle kritiek

De maatregel stuit direct op felle kritiek van Transgender Netwerk, die organisatie noemt de regel "onverdedigbaar" en "onacceptabel". De belangenorganisatie zegt dat het besluit ingaat tegen adviezen van experts van de Verenigde Naties en stelt dat "het IOC zwicht voor desinformatie en angstzaaierij van antirechtenbewegingen".

Volgens de organisatie kan de nieuwe aanpak juist risico's opleveren. Zo zou het afnemen van seksetesten de lichamelijke integriteit van vrouwen schenden en wordt gevreesd dat dit "de deur open zet naar discriminatie in de amateursport".